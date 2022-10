Prima Pagina IN Edicola: Inter, finalissima Inzaghi e Xavi gufa. Inchiesta!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Inzaghi a testa bassa: «È una finalissima». Rissa di Firenze, c’è l’inchiesta. Verranno interrogati i dirigenti dei due club coinvolti nel caso. Commisso si ribella: «Con Zhang mi sono già chiarito». TUTTOSPORT «Davanti alla tv per gufare l’Inter». Con una vittoria, nerazzurri già agli ottavi senza dover aspettare Barcellona-Bayern.