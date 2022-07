Prima Pagina IN Edicola: Inter-Dybala, la via è stretta. Monza su Dzeko!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter-Dybala, la via è stretta! Zhang deve prima vendere e chiede uno sconto sull’ingaggio. L’ad non può prendere Paulo finché non escono Sanchez e uno tra Dzeko e Correa. La punta costretta a valutare anche altre soluzioni. Inzaghi festeggia: «Lukaku, che colpo»

TUTTOSPORT

Dybala, finta di Marotta. Monza su Dzeko! L’ad esclude a parole l’arrivo dell’argentino, ma con due cessioni l’affare si fa. Contatto con il Toro per Bremer.