Prima Pagina IN Edicola: Inter, Dumfries via a giugno. No novità Skriniar

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Dumfries via a giugno. Per fare cassa e poter operare a gennaio gioca d’anticipo. L’intenzione del club è quella di cedere subito l’esterno trattenendolo però fino a fine campionato. Ancora nessuna novità sul fronte del rinnovo Skriniar.

TUTTOSPORT

Prima pagina non in tema Inter.