Prima Pagina IN Edicola: Inter, Conte su Bastoni e Lukaku. Mkhitaryan c’è

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Tuchel lo libera, il Chelsea non lo presta, ma l’Inter ha anche un ostacolo conosciuto. Lukaku, c’è Conte. Londra convinta che il Tottenham possa fare una follia in extremis. Preso Perisic, il tecnico dell’ultimo Scudetto punta Bastoni e Romelu. Mkhitaryan alla firma: ha rifiutato l’offerta della Roma.

TUTTOSPORT

Mkhitaryan, ciao Roma vado all’Inter. L’armeno respinge la proposta giallorossa. Secondo colpo a parametro zero dopo Onana. E ora Dybala