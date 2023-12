Prima Pagina IN Edicola: Inter cerca l’intesa per Djalò! Marotta lo blocca

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter cerca l’intesa per Djalò! Il portoghese non rinnova con il Lille: Marotta vuole bloccarlo subito per averlo a luglio. A gennaio Inzaghi aspetta Buchanan

TUTTOSPORT

Vlahovic-Lukaku, il loro destino a giugno tornerà a incrociarsi?