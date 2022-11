Prima Pagina IN Edicola: Inter, Alcaraz sogna. Oggi Lautaro Martinez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Messi o mai più. Ultimo Mondiale dopo quattro flop: «Me lo godo fino in fondo». A spingere la Pulce gli italiani Dybala, Lautaro Martinez, Di Maria e Paredes.

TUTTOSPORT

«Alcaraz ha un sogno. L’Inter o il Milan». Lopez conferma i contatti con le milanesi. «E so che il Racing cerca uno come Colidio».