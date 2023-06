Prima Pagina IN Edicola: il Chelsea propone Lukaku per Barella! Ecco Bisseck

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Barella per Lukaku!», il Chelsea propone lo scambio, ma Zhang ragiona su altre basi. Il Chelsea si lancia su Nicolò: l’Inter pretende 70 milioni. I nerazzurri sono pronti a sacrificare il centrocampista: chiedono cash per prendere Frattesi. Romelu può restare solo in prestito.

Non è vero che il Chelsea sia rimasto semplicemente freddo davanti alla richiesta di Ausilio di avere Lukaku in prestito e Koulibaly, sempre con la stessa formula. In realtà, i “Blues” hanno rilanciato, alzando al massimo l’asticella, tanto da arrivare a proporre uno scambio, di cartellini…

TUTTOSPORT

Inter: Acerbi riscattato. Ecco Bisseck