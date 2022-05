Prima Pagina IN Edicola: Dybala, offerta Inter. Marotta si regala Mkhitaryan

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Trattativa alla svolta: un intermediario nella sede nerazzurra. Dybala a casa Inter. Prono un triennale da 7 milioni, ma oggi contatto con la Roma. Marotta tenta l’argentino e si regala Mkhitaryan.

TUTTOSPORT

Dybala, ecco l’offerta Inter. Vertice di oltre due ore con gli agenti dell’argentino: proposto un triennale da 7 milioni a stagione, bonus inclusi. Prevista anche un’opzione fino al 2026. I diritti d’immagine resteranno alla Joya.