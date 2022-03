Prima Pagina IN Edicola: Brozovic sì, niente Real. Eriksen in Nazionale

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Eriksen torna in Nazionale: com’è bella la seconda vita. Un uomo che ha conosciuto il paradiso per cinque minuti e poi è tornato sulla terra, mentre un santo protettore e un defibrillatore gli salvavano la vita, continua ad essere un miracolo.

TUTTOSPORT

Brozo si. Kessie al Barca. Niente Real per il croato che rinnova con l’Inter. Milan, l’ivoriano è un caso da gestire.