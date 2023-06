Prima Pagina IN Edicola: Brozovic paga Frattesi. Lukaku, altro no

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Brozovic paga Frattesi. Il croato porta 23 milioni e vola da CR7. L’Inter ha i soldi per la mezzala. Marcelo ha detto sì all’Al-Nassr: oggi le visite mediche. Marotta è pronto a definire l’acquisto del centrocampista del Sassuolo. No di Mou e Lukaku agli arabi. Hanno rifiutato offerte mostruose. Il tecnico rinuncia ai 96 milioni dell’Al-Ahli per tre stagioni, mentre il belga ai 50 dell’Al-Hilal.

TUTTOSPORT

Bellanova, pressing del Toro per avere subito il sì. Lukaku, no da 58 milioni. Nuovo rifiuto alla proposta dell’Al-Hilal nonostante un ingaggio mostruoso: adesso però Big Rom mette fretta ai nerazzurri. Brozovic invece saluta dopo il rilancio arabo. Oggi incontro con il Sassuolo per la mezzala.