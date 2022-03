Prima Pagina IN Edicola: Brozovic-Inter fino al 2026. Anche Skriniar vuole restare!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il croato ha firmato fino al 2026 per 6 milioni a stagione. Brozo-Inter, maxi rinnovo. Il regista nerazzurro: «Faremo di tutto per vincere lo Scudetto e la Coppa». Anche Skriniar vuole restare: «Credo che il club sia soddisfatto di me».

TUTTOSPORT

Con l’Inter fino al 2026. Brozovic, rinnovo col…coccodrillo. Firma anticipata dall’indizio social, riferito alla posizione del croato sulle punizione degli avversari.