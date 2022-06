Prima Pagina IN Edicola: Bremer, l’Inter stringe. Sensi-Monza c’è l’intesa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Imminente l’incontro con il Toro. Bremer, l’Inter stringe. Monza scatenato. Galliani tenta Sensi e Pinamonti. Dybala non trova posto sulla Terra. Paulo l’uomo della Luna.

TUTTOSPORT

L’AD del Monza fa la spesa dai nerazzurri. Galliani ribussa all’Inter e porta a casa Sensi. Intesa per il prestito, serve il sì del regista. Continua il pressing per Pinamonti, in ballo anche Pirola.