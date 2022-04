Prima Pagina IN Edicola: «Un altro 5 maggio». «Inter, prendi Dybala». Due ex sicuri

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Intervista a Lippi. Dal Milan alla Juventus: la volata Scudetto vista dall’ex CT. «Un altro 5 maggio». «Finale equilibrato come nel 2002. L’Inter? Ha tanta rabbia». «Il Napoli può vincerle tutte e sei, Osimhen mi piace molto. Bravo Pioli e se Allegri avesse battuto Inzaghi…»

TUTTOSPORT

«Inter, prendi Dybala». Moratti sponsorizza Paulo: «Fortissimo, lo vorrei subito. San Siro va difeso. È così bello che non vedo la necessità di un altro stadio».