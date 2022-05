Prima Pagina IN Edicola: alla milanese, Correa più di Dzeko. Inter a Cagliari

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Milan alle 18 con l’Atalanta, Inter alle 20.45 a Cagliari: le ora di punta. Alla milanese. Primo match ball Scudetto per Pioli: «San Siro ci trascinerà». Il rossonero: «Noi abituati a partire da dentro o fuori». Opzione Krunic dietro Giroud. Dopo la Coppa, Inzaghi non molla e mette in campo i titolari: Correa più di Dzeko.

TUTTOSPORT

Milan, brividi Scudetto. Rossoneri contro l’Atalanta per chiudere il duello per il titolo con l’Inter, impegnata a Cagliari.