Prima Pagina IN Edicola: Ounahi, irrompe l’Inter! Ausilio tratta in Qatar

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter in corsa per Ounahi. Ausilio in Qatar avvia la trattativa, la concorrenza del Leicester City. Gli inglesi pronti a offrire quaranta milioni, i nerazzurri confidano sul maggiore appeal. Resta aperta la trattativa con il Barcellona per Kessié.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.