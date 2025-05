Prima la Roma, poi l’Inter Primavera sfiora il colpaccio! Finisce 2-2

Si chiude con un pareggio bellissimo (2-2) la sfida tra l’Inter Primavera e la Roma al Tre Fontane. A decidere il match, valido per la 36ª giornata di campionato, sono stati i gol di Coletta e Della Rocca nel primo tempo e la risposta nella ripresa di Topalovic e Mosconi.

ERRORI – Brutto primo tempo dell’Inter Primavera allo stadio Tre Fontane di Roma. Una prima frazione a tinte giallorosse, con la Roma che domina in lungo e in largo questo scontro al vertice. Match che si chiude 2-2 tra i giallorossi e l’Inter. La Roma è stata brava a indirizzare la partita sin dal primo momento. Al 19′ della prima frazione, ci pensa Coletta con un tiro dalla lunga distanza a beffare la difesa dell’Inter con un incolpevole Calligaris. L’Inter fatica a riprendersi e al 36′ arriva anche il raddoppio della Roma con Della Rocca bravo a mandare in porta un cross teso di Graziani. Al 39′ l’unica occasione dell’Inter Primavera con Berenbruch che di sinistro tenta il gran gol ma la sua conclusione viene respinta sopra la traversa.

Roma-Inter Primavera 2-2, spettacolo nerazzurro nella ripresa

RIENTRO – Dopo un primo tempo a tinte giallo rosse, l’Inter la ripresa esce lo scoperto e si porta a casa un pareggio strameritato. Dopo qualche momento di studio, i nerazzurri accorciano le distanze grazie al solito Topalovic entrato a inizio ripresa. Al 55’ lascia partire un bolide rasoterra che diventa imprendibile per l’estremo difensore giallorosso. Due minuti dopo l’Inter primavera completa la rimonta con Mosconi. Colpo di testa perfetto su cross da punizione di Cocchi e nerazzurri che completano la rimonta.