Prima il Chelsea e poi il Genoa: che Inter sarà? Ad oggi due dubbi

L’Inter prima affronterà il Chelsea in amichevole e poi andrà a Genova per giocare contro il Genoa. Inzaghi studia la squadra.

EMERGENZA – Mancano esattamente otto giorni all’avvio del campionato: sabato 17 l’Inter campione d’Italia sarà ospite sul campo del Genoa per inaugurare la nuova Serie A 2024-25. La Beneamata si presenterà a Marassi in evidente emergenza: oggi l’ultimo infortunio con Stefan de Vrij, che si aggiunge ai già lungodegenti Taremi, Zielinski e Arnautovic. In pratica, l’Inter, durante questo precampionato, ha subito un infortunio per reparto. Troppi per una squadra non abituata a convivere a lungo con questo tipo di allarme. Prima del Genoa, l’Inter farà una sorta di prova generale contro il Chelsea allo Stamford Bridge. Il match amichevole, l’ultimo di questo ritiro, si disputerà a Londra domenica 11 agosto. Inzaghi dovrebbe provare l’undici che poi probabilmente scenderà in campo dal primo minuto a Marassi. Ma che Inter sarà?

Che Inter contro il Chelsea? Prova generale in vista del Genoa

SCELTE – Al netto delle varie assenze, sarà comunque un’Inter altamente competitiva quella che scenderà in campo prima a Londra col Chelsea e poi il sabato successivo a Genova contro il Grifone. Tra i pali, Sommer prenderà il posto di Josep Martinez, mentre in difesa salgono le quotazioni di Yann Bisseck. Il tedesco è stato nettamente il miglior giocatore dell’Inter in questo precampionato estivo. Con lui dentro Acerbi e Bastoni. A centrocampo qualche dubbio. Da capire le condizioni di Calhanoglu, che oggi si è allenato un po’ a rilento. All’occorrenza pronto Asllani, con Barella e Mkhitaryan ai lati. Sulle corsie, Darmian e Dimarco favoriti per giocare sin da subito. In avanti, dove la coperta è molto più corta, visti gli infortuni di Taremi e Arnautovic, dovrebbero vedersi dal primo minuto Lautaro Martinez e Thuram. Il Toro è rientrato solamente martedì, potrebbe anche partire dalla panchina per poi entrare in corso d’opera.