Prima Bonny, con calma Hojlund! L’Inter ha la sua strategia – TS

L’Inter guarda con attenzione a due colpi in attacco. Come scritto da Tuttosport, i nerazzurri hanno la loro strategia per provare ad arrivare prima a Bonny e poi a Hojlund.

LAVORO – L’Inter ha definito con chiarezza la propria strategia per potenziare il reparto offensivo. Il primo obiettivo è portare a Milano Ange-Yoan Bonny, seguito poi da un eventuale assalto a Rasmus Højlund. Dopo le partenze di Correa e Arnautovic e con Mehdi Taremi attualmente fermo in Iran (e comunque considerato cedibile), i nerazzurri puntano a chiudere subito la trattativa con il Parma per assicurarsi Bonny. Il giovane attaccante francese, classe 2003, è valutato attorno ai 25 milioni di euro, ma l’Inter spera di strappare l’accordo offrendo 20 milioni più una serie di bonus. Si valuta anche l’inserimento di una contropartita tecnica, ma non sarà Pio Esposito: il club considera il giovane campano, nato nel 2005, uno dei migliori prospetti italiani e vuole mantenere il controllo totale sul suo cartellino.

Inter, prima Bonny poi l’affondo a Manchester

INGHILTERRA – Chiudere in tempi brevi l’affare Bonny darebbe anche maggiore serenità nella gestione del dossier Højlund. L’Inter, avendo già coperto parzialmente il reparto, non sarebbe costretta a fare mosse affrettate per il danese, lasciandosi così il tempo necessario per collocare al meglio altri giovani attaccanti come Valentin Carboni, Sebastiano Esposito e lo stesso Pio Esposito. Per quanto riguarda Højlund, l’idea dell’Inter è di ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo solo al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, il Manchester United ha una posizione più rigida: vuole monetizzare i 45 milioni richiesti, accettando soltanto un trasferimento definitivo o un obbligo di riscatto garantito.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna