Pres. Galatasaray: «Calhanoglu? Tante parole! Ecco cosa ci siamo detti»

Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, in un’intervista rilasciata alla tv turca, ha parlato anche dell’eventuale trasferimento di Hakan Calhanoglu a Istanbul.

STOP – Negli scorsi giorni si è parlato tante volte di un possibile trasferimento – chiacchierato – di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Oggi, il presidente del club turco, Dursun Özbek, ha voluto mettere un punto sulle dicerie. Queste le sue parole ai media locali: «C’è stato un malinteso riguardo al mio incontro con Hakan Çalhanoğlu. Parliamo del nostro capitano della Nazionale, un motivo d’orgoglio per tutti noi, un calciatore di straordinario talento e successo. Ogni squadra vorrebbe uno come lui, ma il nostro scambio non ha avuto nulla a che fare con un possibile trasferimento. Ero con un amico, in compagnia di altre persone, e qualcuno stava parlando al telefono con Hakan. Mi hanno passato il cellulare dicendo: ‘C’è anche il presidente del Galatasaray, vuole salutarti’. Ci siamo semplicemente scambiati dei saluti. Mi ha raccontato di essere tifoso del Galatasaray fin da piccolo. Io gli ho chiesto come stava, gli ho fatto i complimenti per il rendimento e per come rappresenta la Turchia in Europa, e gli ho fatto i miei auguri. Tuttavia, da quel breve scambio è stata costruita una storia totalmente infondata su una presunta trattativa, che non ha alcun riscontro nella realtà».