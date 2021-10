Premio Yashin, Handanovic unico candidato per la Serie A: tutti i nomi

France Football ha reso nota la lista dei portieri in lizza per il prestigioso premio Yashin, trofeo che elegge il miglior portiere d’Europa. Fra i candidati figura Samir Handanovic, estremo difensore dell’Inter

IN LIZZA – In queste ore France Football ha reso noti i candidati al premio Yashin, trofeo che elegge il miglior portiere in Europa. Presente, fra i candidati, Samir Handanovic, estremo difensore e capitano dell’Inter. Lo sloveno è l’unico fra i candidati a militare in Serie A. Presente anche l’ex Milan e portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma. Di seguito la lista dei candidati al premio:

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan, PSG)

Ederson (BRE/Manchester City)

Samir Handanovic (SLN/Inter Milan)

Emiliano Martinez (ARG/Aston Villa)

Edouard Mendy (SEN/Chelsea)

Keylor Navas (CRI/PSG)

Manuel Neuer (ALL/Bayern Munich)

Jan Oblak (SLN/Atlético de Madrid)

Kasper Schmeichel (DAN/Leicester)

Fonte: equipe.fr