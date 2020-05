Premier League, un voto unanime verso la ripartenza

La Premier League fa un passo decisivo verso la ripresa delle attività. Pochi minuti fa i club hanno votato all’unanimità per la ripresa degli allenamenti con contatto fisico, il prossimo passo sarà fissare una data per la ripresa del campionato

La Premier League ha fatto oggi un passo importante verso la ripartenza. Con un comunicato apparso sul suo sito ufficiale, la Premier League ha infatti annunciato che i 20 club che la compongono hanno approvato, con voto unanime (sarebbero bastati 14 favorevoli ndr), il protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo con contatto fisico. Le squadre potranno riprendere ad allenarsi in gruppo già nei prossimi giorni, seguendo rigorosi protocolli medici. Il prossimo passo sarà fissare una data per la ripresa del campionato, ripresa che però appare sempre più vicina per uno dei campionati più prestigiosi al mondo.

