IN – Pranzo Uefa Inter e Monaco: arriva il primo dirigente!

Inizia il canonico pranzo Uefa di Inter-Monaco, rituale che accompagna ogni partita di Champions League. Sul posto il nostro inviato di Inter-News.it.

PRANZO UEFA – Questa Inter-Monaco a San Siro, ma prima pranzo canonico tra i dirigenti delle due squadre a Milano. Si tratta di un rituale ormai noto che accompagna ogni partita di Champions League. Per l’Inter presente già vicepresidente Javier Zanetti; mentre per quanto riguarda il Monaco si aspetta il direttore generale Thiago Scuro. Sul posto il nostro inviato di Inter-News.it, Onorio Ferraro, a documentare il tutto. Questa sera le due squadre si daranno battaglia a San Siro. Ai nerazzurri basta solamente un punto per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League; mentre i monegaschi dovranno vincere e poi sperare in una serie di incastri per andare al turno successivo senza passare dagli spareggi.

Pranzo Uefa Inter e Monaco prima della “battaglia” in campo

MANCA POCO – Al fischio d’inizio manca poco, questa sera dalle 21 si scenderà in campo per l’ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League. In campo, contemporaneamente, ben diciotto partite. Una vera e propria tonnara che deciderà le sorti della maxi classifica della nuova super Champions League. Oltre a Inter-Monaco, tra le italiane in campo la Juventus contro il Benfica, il Milan a Zagabria, mentre Atalanta e Bologna rispettivamente ospiti del Barcellona e dello Sporting Lisbona.