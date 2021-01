Prandelli perde un pezzo in vista di Fiorentina-Inter: KO un difensore

Cesare Prandelli Fiorentina

PRESENZA A RISCHIO – Brutte notizie per Cesare Prandelli: in vista di Fiorentina-Inter, il tecnico viola rischia di perdere uno dei suoi migliori giocatori. Germán Pezzella – difensore della squadra viola – è infatti uscito per infortunio nella sfida attualmente in corso (e ancora ferma sullo 0-0) contro il Cagliari. Problema alla coscia sinistra per il giocatore, sostituito da Lucas Martinez Quarta. Resta ancora naturalmente da valutare l’entità del problema e capire le possibilità di un recupero per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma mercoledì.