Post Inzaghi, l’Inter non ha bloccato nessuno: i nomi sono tre – Sky

Per il post Inzaghi l’Inter ancora non si è mossa. Ci sono tre nomi da tenere in ballo, come riportano gli esperti da Sky Sport. Ma tra pochi giorni si partirà per gli States.

NESSUNO BLOCCATO – Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha dato aggiornamenti sui possibili sostituti di Simone Inzaghi: «In questo momento sono i due profili che stanno accarezzando i dirigenti nerazzurri. Ma fino ad oggi non c’è stato nessun contatto né l’uno né con l’altro. Fabregas è riuscito a far valere il suo valore in un anno, De Zerbi lo ha fatto valore sia in Italia che in Europa. Entrambi avranno bisogno di cambiare ampiamente la rosa per andare in contro a quelle che sono le proprie filosofie calcistiche. Ma entrambi sono legati ai rispettivi club. Ci sono altri giocatori che stuzzicano l’Inter come Chivu, cresciuto all’Inter. Abbiamo raccontato che sta parlando con il Parma per un contratto di due anni, ma qualora dovesse chiamare l’Inter per ricostruire potrebbe diventare l’opzione più semplice rispetto a Fabregas o De Zerbi. Di sicuro l’Inter ha bisogno di risolvere il problema dell’allenatore. Non ha ancora bloccato nessuno, vedremo se nei prossimi giorni riuscirà a concludere il percorso. Tra pochi giorni si partirà per il Mondiale per Club».