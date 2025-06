Post Calhanoglu, la lista dell’Inter: sei nomi (4 cari e 2 meno) – TS

L’Inter dovrà necessariamente guardarsi alle spalle nel caso in cui Calhanoglu andasse via per sposare la causa del Galatasaray. Sul taccuino ci sono sei nomi, quattro di questi superano la valutazione dei 30 milioni di euro.

AVANCES – Calhanoglu è corteggiato dalla sua squadra del cuore: il Galatasaray. I turchi fanno sul serio e per la prossima stagione vorranno allestire una squadra molto competitiva anche per la Champions League. Chiuso per Leroy Sane, che arriverà a parametro zero, adesso il “Gala” ci proverà per il regista dell’Inter e capitano della nazionale di Vincenzo Montella. Dal canto suo, Calhanoglu sarebbe contento di giocare in patria e di essere allenato dall’ex Inter Okan Buruk. Il Galatasaray è ambizioso, avendo vinto il titolo con 11 punti di vantaggio sul Fenerbahce di José Mourinho secondo e con 31 punti dal Besiktas terzo. Il club di Istanbul ha i soldi necessari per pagare tanto l’ingaggio dei giocatori, scrive Tuttosport, meno per quanto riguarda i cartellini. Tant’è che se a Calhanoglu sarebbe pronto ad offrire 10 milioni a stagione, all’Inter al momento ne ha offerti solamente 15. Troppo pochi. Ma la situazione potrebbe evolversi una volta concluso il Mondiale.

I nomi per sostituire Calhanoglu: l’Inter sonda il terreno

I NOMI – L’Inter non può rimanere in sospeso ed ecco che in caso di addio di Calhanoglu bisognerà necessariamente colmarne il vuoto. Secondo Tuttosport, i nomi sul taccuino hanno tutti un certo prezzo, da 30 milioni in su. Dagli italiani Rovella (la clausola con la Lazio è addirittura da 50) e Ricci (30-35 la richiesta del Toro), a Ederson (40-50 per l’Atalanta) e Hjulmand (Sporting Lisbona, ancora 40). Meno cari Bernabé e Mandela Keita del Parma, ma sembrano profili più consoni a rimpiazzare eventualmente un’alternativa come Asllani, che un titolarissimo come Calhanoglu.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini