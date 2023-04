Post Benfica, tutta l’Inter a riposo ad eccezione di 2 giocatori! − SM

L’Inter è a riposo dopo la grande vittoria contro il Benfica in Champions League. Inzaghi ha dato il giorno libero alla squadra, ad eccezione di due giocatori

RIPOSO NON PER TUTTI − Day-after sereno in casa Inter dopo lo 0-2 rifilato al Benfica nei quarti di finale di andata di Champions League. Un uno-due firmato Barella e Lukaku, che ha schiantato i lusitani al da Luz. Oggi riposo per tutta la squadra, fatta eccezione per due giocatori. Ad Appiano Gentile, infatti, al lavoro Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. I due lavorano per recuperare dai rispettivi infortuni. Come riferisce Sport Mediaset, più ottimismo per il turco già contro il Monza.