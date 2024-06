Polonia-Austria, per l’Inter due in campo da avversari: formazioni ufficiali!

L’Inter tiene d’occhio i due (quasi) compagni di squadra che in Polonia-Austria delle ore 18.00 giocheranno da avversari. Di seguito le formazioni ufficiali integrali del match degli Europei.

OSSERVATI – Polonia-Austria inaugura la seconda fase del girone del Gruppo D agli Europei, aspettando la seconda delle due sfide in scena questa sera alle ore 21.00 fra Olanda e Francia. Nella gara delle ore 18.00, in programma all’Olympiastadion di Berlino, compariranno anche due calciatori legati all’Inter, o quasi. In Polonia-Austria, infatti, ci sarà spazio da una parte per Piotr Zielinski, schierato nel 3-5-2 scelto dal CT Probierz e dall’altra per Marko Arnautovic. Quest’ultimo in giocherà come prima punta nel 4-2-3-1 del mister Rangnick. Anche se formalmente i due non hanno mai giocato nell’Inter, potrebbero farlo a partire dalla prossima stagione. Zielinski, infatti, è il colpo a parametro zero ufficiosamente annunciato da tempo dalla dirigenza nerazzurra e Arnautovic potrebbe ancora far parte del pacchetto offensivo di Simone Inzaghi anche la prossima stagione. L’Inter, dunque, questo pomeriggio monitorerà di certo Polonia-Austria.

Polonia-Austria, le formazioni ufficiali

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinksi, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Buksa, Piatek.

Commissario tecnico: Probierz.

AUTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Commissario tecnico: Rangnick