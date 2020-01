Politano, terminato incontro tra Napoli e Inter. Trasferimento vicino – Sky

Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, sarebbe appena terminato l’incontro tra Napoli e Inter per Matteo Politano nella sede nerazzurra. La situazione.

BREAKING NEWS – Matteo Politano è vicinissimo al trasferimento al Napoli. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sarebbe appena terminato l’incontro tra i partenopei e l’Inter, con esito molto positivo. La trattativa, dopo il clamore mediatico del fallito scambio con la Roma, potrebbe aver avuto una svolta importante. Le due squadre avrebbero trovato un’intesa di massima per il trasferimento a titolo definitivo. Giuseppe Marotta aveva fisssato il prezzo per l’ex Sassuolo (25 milioni). Da capire se nell’operazione finirà per essere coinvolto anche Fernando Llorente. In quel caso la pista Olivier Giroud naufragherebbe definitivamente.