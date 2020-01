Politano-Spinazzola, Inter e Roma provano a ricomporre: le ultime – Sky

Lo scambio tra Inter e Roma riguardante Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sembra potersi ancora concretizzare: le due società continuano infatti a parlarsi per cercare una soluzione che sblocchi la situazione. Gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano per Sky Sport

CONTATTI CONTINUI – Secondo Fabrizio Romano le due società Inter e Roma sono in contatto costante per provare a risolvere lo stallo che si è creato sullo scambio Politano-Spinazzola: «In questo momento sono in contatto i due club, c’è tutta la dirigenza nerazzurra al lavoro in sede e anche la dirigenza della Roma è in contatto per capire cosa fare per concludere questo scambio che sembrava fatto. In mattinata Spinazzola non ha fatto i test atletici previsti dall’Inter e quindi Inter e Roma stanno parlando. Ieri l’Inter ha provato a cambiare la formula, non più un trasferimento definitivo ma un prestito con diritto di riscatto. La Roma ha detto di no e ribadito anche in questi minuti che lo scambio si fa solo a titolo definitivo. Il discorso rimane bloccato, vedremo se si sbloccherà o resterà bloccato».