Politano sbarca a Roma, scambio con Spinazzola in chiusura – GDM

Politano sbarca a Roma, scambio con Spinazzola in chiusura

Secondo quanto scrive l’esperto di calciomercato e giornalista sportivo Gianluca Di Marzio sul suo sito web, Matteo Politano è appena sbarcato a Roma per le visite mediche di rito. In dirittura d’arrivo dunque lo scambio tra Inter e giallorossi che vede coinvolto anche Leonardo Spinazzola.

VISITE MEDICHE – Siamo ormai alle battute conclusive dello scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano (come riportato anche in precedenza). L’esterno dell’Inter è infatti appena sbarcato a Roma pronto per le visite mediche di rito. Il suo arrivo servirà a riempire il vuoto lasciato dall’infortunio grave patito da Nicolò Zaniolo contro la Juventus. Restano ancora da limare alcuni piccoli dettagli contrattuali tra l’ex Sassuolo e il suo nuovo club, ma tutto lascia pensare che ormai la trattativa stia per andare definitivamente in porto.