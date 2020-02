Politano ringrazia i tifosi dopo Inter-Napoli: “Pubblico splendido”

Tornato ieri per la prima volta a San Siro da ex in occasione di Inter-Napoli, Matteo Politano ha giocato gli ultimi minuti della sfida vinta per 0-1 dalla sua nuova squadra. Al termine della gara, tramite “Instagram”, ha voluto poi ringraziare i suoi ex tifosi per l’accoglienza.

BELLA ACCOGLIENZA – Grande serata quella di ieri per Matteo Politano che, tornato da ex per la prima volta a San Siro dopo il suo trasferimento a gennaio, ha giocato gli ultimi minuti di Inter-Napoli. Non solo la gioia per la vittoria della sua squadra, arrivata grazie a un grandissimo gol di Fabian Ruiz, ma anche per la bella accoglienza riservatagli dai suoi ex tifosi. Proprio il giocatore ha voluto ringraziare questi ultimi attraverso una foto e un messaggio pubblicati sul suo profilo ufficiale “Instagram: “Soffrendo abbiamo vinto in trasferta, ma sappiamo che dovremo sudare anche al ritorno per guadagnarci la finale! Grazie allo splendido pubblico di San Siro per l’accoglienza!”. Insomma, un messaggio che sicuramente farà piacere ai tifosi che non hanno dimenticato il contributo di Politano alla causa nerazzurra, seppur per un breve lasso di tempo.