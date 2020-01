Politano, la Roma propone Spinazzola all’Inter: cifre e dettagli – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, sull’asse di mercato tra Inter e Roma si starebbe prospettando uno scambio clamoroso dell’ultima ora. I giallorossi hanno infatti proposto Leonardo Spinazzola in cambio di Matteo Politano, in un’operazione che andrebbe a sistemare i problemi di organico di entrambe le squadre.

SCAMBIO IMPROVVISO – Colpo di scena sull’asse Inter–Roma: tra i due club si prospetta infatti uno scambio di esterni che può risolvere i problemi di entrambe le squadre. In giallorosso andrebbe (anzi, tornerebbe) Matteo Politano, perfetto per il modulo di Paulo Fonseca, dopo il grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo in occasione della sfida contro la Juventus. In nerazzurro approderebbe invece Leonardo Spinazzola, arrivato con grandi aspettative in estate, ma ora declassato nelle gerarchie della squadra capitolina.

CIFRE E DETTAGLI – Inter e Roma devono ora definire i dettagli economici dello scambio. I nerazzurri valutano Matteo Politano per una cifra attorno ai 25 milioni di euro, mentre Leonardo Spinazzola è a bilancio per 30 milioni di euro. A Milano sono disposti anche a non cedere subito il giocatore ex Sassuolo a titolo definitivo e ad accettare anche un prestito con obbligo di riscatto. Insomma, la partita è ancora aperta e restano aperte anche altre piste come Xherdan Shaqiri o Suso. In ogni caso, anche grazie alla “benedizione” di Antonio Conte all’operazione, le due società sembrano avere tutto l’interesse a portare a compimento lo scambio.