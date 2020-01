Politano, il saluto della Roma: ritorno (quasi) ufficializzato

Matteo Politano è appena sbarcato a Roma ed è pronto a ritornare a giocare per il club che lo ha lanciato (vedi articolo). Il club giallorosso ha voluto salutare il giocatore con un tweet sul proprio profilo ufficiale.

RITORNO (QUASI) UFFICIALIZZATO – Manca ormai veramente poco all’ufficializzazione dello scambio tra Inter e Roma che porterà Leonardo Spinazzola in nerazzurro e Matteo Politano in giallorosso. Il giocatore è sbarcato questa mattina nella capitale per sostenere le visite mediche di rito e limare gli ultimi dettagli contrattuali con il suo (vecchio) nuovo club. Nel frattempo la società capitolina ha voluto salutare il suo arrivo con un tweet sotto il quale si sono scatenati i commenti dei sostenitori giallorossi, felici ed elettrizzati dal suo ritorno (l’ex Sassuolo è infatti nato a Roma e proprio con il club giallorosso ha svolto la trafila delle giovanili).