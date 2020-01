Politano, finito summit con l’agente. Inter e Napoli sperano: la situazione

Sono ore decisive per il futuro di Matteo Politano. In serata il suo procuratore incontrerà il Napoli (QUI tutti i dettagli) con la Roma che aspetta novità e non rilancia. Ecco le ultime

ATTESA – Inter e Napoli hanno trovato l’accordo per Matteo Politano sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Ora manca quello con il giocatore il quale questo pomeriggio ha incontrato il suo agente per parlare della situazione e dell’offerta dei partenopei e anche della situazione con la Roma che al momento non ha rilanciato e non intende inserire l’obbligo di riscatto. Al termine di questo summit Politano non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti.