Politano, due dettagli da limare Inter-Napoli. Llorente inserito? – Sky

Politano sarà un nuovo giocatore del Napoli? Dopo l’incontro del giocatore con il suo agente tutto è pronto per quello con i partenopei. Ecco le ultime su questa trattativa e le manovre in attacco dell’Inter

DETTAGLI – Luca Marchetti, esperto di mercato di “Sky Sport”, ha parlato nel suo intervento a “Sky Sport 24” prima della trattativa tra i due club: «Il Napoli ha incontrato l’Inter per cercare di definire l’accordo per Politano. Manca l’intensa totale, ma non siamo lontatni. Da definire le modalità di pagamento quindi se a titolo definitivo o in prestito con obbligo e sulla cifra finale. L’Inter chiede 25 milioni, il Napoli offre poco meno meno».

ATTACCO – Marchetti non esclude un possibile scambio: «In questa operazione potrebbe essere inserito Llorente. Non se ne è parlato, ma potrebbe essere inserito nella trattativa magari in prestito per colmare le distanze tra i due club. L’Inter ha l’accordo con Giroud, ma questo dialogo con il Napoli può cambiare con l’attaccante spagnolo che è stato allenato da Conte alla Juventus. In questo momento il favorito è Giroud».

PROSSIMI PASSI – In chiusura si è parlato dell’incontro tra il giocatore e i partenopei: «In programma ora c’è quello che potrebbe essere l’incontro decisivo tra il Napoli e gli agenti di Politano per cercare l’accordo economico. Il giocatore aspettava la Roma, ma i partenopei stanno dimostrando di tenere a lui. Immaginiamo che l’offerta sia di rilievo e parametrata a quella fatta ai nerazzurri. L’apertura di Politano c’è stata».