Politano ai saluti con l’Inter, direzione Napoli: accordo trovato – GdS

Secondo quanto scrive sul suo profilo Twitter ufficiale Carlo Laudisa, giornalista della “Gazzetta dello Sport”, Matteo Politano sarebbe convinto a lasciare l’Inter e accettare l’offerta del Napoli.

AFFARE CONCLUSO – Sembra essere vicina a risolversi la questione legata alla cessione di Matteo Politano. Il giocatore ex Sassuolo, riscattato in estate dall’Inter, è finito ai margini della rosa a causa della sua incompatibilità con il modulo e le richieste di Antonio Conte. Dopo lo scambio saltato tra i nerazzurri e la Roma che avrebbe visto l’arrivo a Milano di Leonardo Spinazzola, si sono aperte le trattative per il trasferimento del giocatore al Napoli. Dopo diversi giorni di contatti, sembra essere tutto definito. A riportarlo è Carlo Laudisa, giornalista della “Gazzetta dello Sport”, che con queste parole annuncia la buona riuscita dell’affare: “Oh yes. Politano va a Napoli. Risolto il caso, ora l’Inter si concentra sull’attacco finale a Eriksen”.