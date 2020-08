Pochettino fra Conte e Allegri: si offre in Serie A, non solo all’Inter – SM

Pochettino sarebbe il terzo nome per la panchina dell’Inter, oltre a Conte e Allegri. Claudio Raimondi, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, oltre a dare notizie su Messi (vedi articolo) e sul futuro del tecnico leccese (vedi articolo) ha inserito l’allenatore argentino fra i possibili nuovi arrivi in Serie A.

RITORNO IN PANCHINA? – Mauricio Pochettino non è più il manager del Tottenham dal 19 novembre 2019, quando è stato esonerato. Al suo posto è arrivato José Mourinho, che ha risollevato le sorti del Tottenham portandolo alla qualificazione in Europa League otto giorni fa, nell’ultima giornata di Premier League. Adesso, per il tecnico argentino con origini italiane, è arrivato il momento di tornare in panchina. Secondo Claudio Raimondi di Premium Sport l’Inter sarebbe un’opzione, ma in Serie A si sarebbe offerto anche alla Juventus. I bianconeri non sono soddisfatti di Maurizio Sarri e Pochettino resta un nome da tenere in considerazione. Per i nerazzurri, tuttavia, la prima scelta in caso di addio di Antonio Conte sarebbe sempre Massimiliano Allegri. In questi giorni Pochettino ha fatto sapere di voler valutare delle proposte anche fuori dalla Premier League: la Serie A e l’Inter, se Conte non dovesse rimanere, saranno nel suo destino?