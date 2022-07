Pirola: «Ho rinnovato con l’Inter. Ora la Salernitana ma ho un obiettivo»

Pirola ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter. Adesso rientrerà nuovamente nel ritiro della Salernitana in attesa dell’ufficializzazione del trasferimento. Queste le sue parole

TUTTO FATTO − Pirola ha rinnovato con l’Inter ed è pronto alla passaggio alla Salernitana. Lo conferma lo stesso difensore: «Abbiamo firmato, tutto ok. Ho sensazioni molto positive per l’esperienza alla Salernitana, sia dai compagni che dallo staff. Vogliamo fare un grande campionato, l’obiettivo è la salvezza e vogliamo riuscirci. Obiettivo tornare all’Inter e fare bene qui? Sicuramente, ho fatto tutto il settore giovanile e sono interista. L’obiettivo è quello. Clima ad Appiano? Clima ottimo, sereno, di gente che vuole sempre lavorare per portare a casa lo scudetto e glielo auguro. Primo impatto con Nicola? Mi sto trovando bene, è un grande lavoratore e un motivatore. Sono convinto di fare bene a Salerno». Queste le parole riportate da Gianluca Di Marzio.com.