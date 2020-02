Pirelli addio, l’Inter avrà un nuovo sponsor dal 2021 – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter sta cercando un nuovo sponsor di maglia. Il divorzio da Pirelli è inevitabile per migliorare i conti.

CAMBIAMENTO – Il prossimo “colpo” di Suning per rafforzare i conti dell’Inter sarà l’arrivo di un nuovo sponsor di maglia. Il divorzio con Pirelli nell’estate 2021 è certo e, anche se il marchio italiano leader nella produzione di pneumatici resterà in qualche modo a fianco del club, è in una fase calda la trattativa per la ricerca di una nuova partnership commerciale.

VARIE OPZIONI – Il gruppo Evergrande ha già avuto più di un contatto con la famiglia Zhang, con la quale è in affari in Cina. Ma ci sono stati sondaggi pure con altri brand cinesi e americani, i due mercati di riferimento in questo momento. Un passo importante per un’Inter che vede aumentare il suo fascino non solo tra i top player (Eriksen l’ha scelta…), ma anche tra le grandi aziende mondiali.