Piovani: «Inter Women, mi ha colpito atteggiamento riserve. Sulla Juventus»

Gianpiero Piovani si è espresso nel post-partita di Inter-Como Women, sfida terminata con il punteggio di 1-0 per le nerazzurre. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Gianpiero Piovani è intervenuto alle frequenze di InterTV al termine della sfida vinta dall’Inter Women contro il Como. Il tecnico della squadra nerazzurra ha sottolineato la propria soddisfazione per la vittoria: «Si tratta di un successo importante, ho fatto i complimenti alle ragazze perché oggi hanno dato la dimostrazione di essere una squadra competitiva. Non solo a livello calcistico, ma anche di testa, dato che non era facile dopo l’impegno in Coppa Italia di tre giorni fa (vinto contro la Roma per 2-1, ndr.). Sapevamo che sarebbe stata dura, avendo di fronte una squadra forte e organizzata, ma siamo riusciti con le nostre armi a portare a casa questa vittoria».

FASE DIFENSIVA – Piovani si è successivamente soffermato sul rendimento dell’Inter Women in difesa: «Ho la fortuna di lavorare con uno staff molto giovane, che ha voglia di emergere. Ci confrontiamo quotidianamente: loro fanno delle proposte, poi le sposiamo insieme. Credo che questo sia bellissimo, nel senso che quello che proponiamo alle ragazze viene poi da queste ultime messo in pratica. A parte la parentesi nel match di Coppa Italia giocato giovedì, in cui ci siamo messi anche a quattro, difficilmente cambiamo la nostra idea di vedere il calcio. Ci sono partite in cui potresti trovare delle difficoltà, per cui devi ricorrere a un piano B».

Piovani sull’atteggiamento delle ‘seconde linee’ e sulla prossima gara dell’Inter Women

LA PANCHINA – Piovani si è poi pronunciato su un fattore che lo rende ancora più gratificato da allenatore dell’Inter Women: «Sono davvero felice, soprattutto per il modo in cui si stanno comportando le giocatrici che stanno giocando di meno. Non solo incitano le compagne dalla panchina, ma garantiscono anche un certo rendimento quando entrano in campo. Penso a Polli, che ha trovato il gol, e a Schough, che ha realizzato l’assist. Tutto ciò denota un’empatia importante in un gruppo che vuole crescere costantemente e dare soddisfazioni alla società, ai propri tifosi e a sé».

PROSSIMA SFIDA – Infine, Piovani si è concentrato sul prossimo ostico incontro con le imbattute bianconere: «La partita contro la Juventus dobbiamo prepararla bene. Incontriamo una squadra forte che non ha perso neanche una sfida, per cui noi proveremo a contrastarla con le nostre armi. Ho detto alle mie ragazze che ‘il risultato non mi interessa’, in quanto conta soprattutto la prestazione dell’Inter Women. Logicamente, certo, se viene quello poi è tutto più gratificante».