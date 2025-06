Pio Esposito, una nuova chance dall’inizio! Cosa ne pensa Chivu

Pio Esposito potrebbe tornare a indossare la maglia dell’Inter, questa volta dal primo minuto. L’attaccante campano ha lasciato buone impressioni a Chivu: l’allenatore è pronto a dargli un’altra possibilità.

SCENA – Dopo l’esordio nel Mondiale per Club contro gli Urawa Reds, Pio Esposito potrebbe vivere un’altra tappa significativa della sua giovane carriera. L’attaccante dell’Inter, classe 2005, ha destato buone impressioni nel finale della sfida contro i giapponesi e ora il tecnico Cristian Chivu starebbe seriamente valutando la possibilità di schierarlo dal primo minuto nella prossima partita contro il River Plate.

Inter, tanta fiducia a Pio Esposito! La situazione

FIDUCIA – Fisico imponente, grande personalità e un fiuto del gol che promette bene: Pio, fratello minore di Sebastiano Esposito, sembra pronto per sfruttare l’occasione. Il palcoscenico è importante, la posta in palio alta, ma Chivu ha dimostrato più volte di non avere paura di puntare sui giovani quando ne intravede il potenziale. Il match contro il River Plate sarà un banco di prova ben più impegnativo rispetto all’esordio, ma anche una vetrina di rilievo internazionale. Per l’attaccante azzurro, potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo, non solo in prestito ma – chissà – anche verso un futuro a San Siro.