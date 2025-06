Pio Esposito, niente Europei under 21! Il motivo: la nota della Figc

Pio Esposito salta gli Europei Under 21 con la Nazionale di Carmine Nunziata e rientra all’Inter. Arrivato poco fa il comunicato ufficiale della Figc.

COMUNICATO DELLA FIGC – Francesco Pio Esposito lascia il raduno della Nazionale Under 21. Questo il comunicato della Federazione: “Francesco Pio Esposito non parteciperà al Campionato Europeo che si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il calciatore aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed essere visitato dallo staff medico della Nazionale che – in accordo con lo staff medico dell’Inter, suo club di appartenenza – lo ha considerato indisponibile per i prossimi impegni”.

Esposito rientra all’Inter: infortunio da valutare col Mondiale per Club alle porte

RIENTRO ALLA BASE – Esposito ha segnato nell’ultima stagione di Serie B 19 gol con la maglia dello Spezia (in prestito), non riuscendo a centrare la promozione in Serie A nella finale emozionante contro la Cremonese. L’attaccante del 2005 adesso rientrerà all’Inter dove proseguirà le cure mediche. Da capire se il club nerazzurro lo porterà comunque con sé negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il debutto sarà il prossimo 18 giugno contro il Monterrey. Esposito verrà valutato anche dal nuovo allenatore della Beneamata, che a meno di clamorosi scenari sarà Cesc Fabregas.