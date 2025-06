Pio Esposito, l’Inter sceglie e guarda al futuro! Chivu ci punta

L’Inter, quasi sicuramente, punterà sul talento di Pio Esposito. Questa volta, con Chivu in panchina, non farà solo da spettatore, ma avrà un ruolo importante nella gestione dell’attacco.

FIDUCIA – Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter, torna al centro delle riflessioni nerazzurre in vista della nuova stagione. Reduce dal prestito allo Spezia in Serie B, dove ha collezionato minuti importanti e una crescita costante sotto il profilo fisico e tattico, il giovane centravanti campano potrebbe restare a Milano per essere valutato da vicino dal nuovo staff tecnico. Nonostante un leggero fastidio al ginocchio che ha compromesso l’inizio del Mondiale per Club negli Usa, l’Inter ha puntato su di lui nella gara decisiva contro il River Plate. I nerazzurri non hanno intenzione di trascurare il suo potenziale.

Inter, è il momento della fiducia! Pio Esposito vuole restare a Milano

MILANO – Il ragazzo verrà tenuto sotto osservazione per tutta l'estate e salvo casi clamorosi, resterà a Milano. Anche in ottica futura: il club vuole capire se potrà rappresentare un'alternativa interna di valore per il reparto offensivo. Intanto, il nome di Pio Esposito continua a circolare sul mercato. Tante le squadre di Serie A che hanno già manifestato interesse per un possibile prestito, il Napoli che aveva provato ad approcciare l'Inter per un acquisto è rimasto scottato, visto il rifiuto di entrambe le parte. L'Inter non ha fretta di decidere e vuole valutare ogni scenario con attenzione. Ma la sua permanenza a Milano resta sempre più probabile.