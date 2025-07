Pio Esposito torna all’Inter, Salvatore non ha dubbi: «Spostava gli equilibri»

Salvatore Esposito, il più grande dei tre fratelli cresciuti nelle giovanili dell’Inter, ha parlato del peso dell’addio di Francesco Pio al Club ligure. Di seguito le sue parole.

LA CERTEZZA – Salvatore Esposito si è pronunciato alle frequenze ufficiali dello Spezia in vista della nuova stagione. Il centrocampista campano, esprimendosi in merito al ritorno del fratello Francesco Pio all’Inter – nel cui attacco potrà aspirare a ricoprire un ruolo importante – ha posto l’accento sulle conseguenze derivanti dalla sua assenza allo Spezia: «Al di là del fatto di non avere mio fratello tutti i giorni insieme a me, la squadra perde un giocatore che in questa categoria ha spostato gli equilibri, ma sono sicuro che chi ci sarà cercherà di non far sentire la sua assenza, anche se non sarà facile perché conosciamo tutti il valore di Pio. Dobbiamo cercare di raggiungere i 45 punti il prima possibile, quello è sempre l’obiettivo primario, poi grazie al lavoro di squadra cercheremo di rivivere le emozioni passate».

Salvatore Esposito sulle ambizioni dello Spezia, anche in assenza di Pio

IL PROPOSITO – Salvatore Esposito ha poi proseguito pronunciandosi sulle ambizioni del suo Spezia, pur in assenza di Pio: «Il nostro obiettivo deve essere in primis quello di raggiungere il prima possibile la salvezza, so che magari per la piazza, dopo una stagione così, ci si aspetta tutti un Campionato arrembante come l’anno scorso e altri discorsi in partenza, ma noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare e com’è il Campionato di Serie B. A prescindere da tutto, l’unica cosa che non dovrà mancare è la cattiveria che abbiamo messo in campo l’anno scorso… e questo sono sicuro che non mancherà. I miei compagni li vedo già carichi, con gli occhi un po’ feriti dall’anno scorso, ma l’obiettivo deve essere fare uno step alla volta».