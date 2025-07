Pio Esposito, l’agente: «L’Inter ha rifiutato 50 milioni di euro per lui»

L’agente di Pio Esposito conferma quanto riferito nelle settimane precedenti: ossia l’incedibilità dell’attaccante classe 2005. Mario Giuffredi parla di offerte da 50 milioni di euro rifiutate dal club nerazzurro. Inoltre, anche l’Atalanta ha provato ad inserirlo nella trattativa per Ademola Lookman.

INCEDIBILE – L’agente di Francesco Esposito, Mario Giuffredi, è intervenuto nelle scorse ore a Radio CRC. Il noto procuratore ha parlato del talento classe 2005 su cui l’Inter vorrà assolutamente puntarci, tanto da non farlo partire dopo l’ottima esperienza allo Spezia in Serie B. Ecco cos’ha detto sul suo assistito: «L’Inter è consapevole del valore di Pio Esposito tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni. L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman per Pio Esposito. L’affare Lookman non si scontra con Pio Esposito che ha altre caratteristiche che sono diverse da quelle del giocatore dell’Atalanta. Non so cosa abbia in testa l’allenatore dell’Inter ma sono sicuro che Chivu darà spazio a Pio poiché lo conosce benissimo». Ciò dimostra, quindi, la fiducia enorme che il club nerazzurro nutre nei confronti del ragazzo. Lo stesso Cristian Chivu lo ha impiegato al Mondiale per Club e il giovane attaccante lo ha ripagato segnando il gol del momentaneo 1-0 contro il River Plate nella terza partita del girone. Match poi concluso 2-0 a favore dei nerazzurri.