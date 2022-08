Pinamonti più Casadei, il Sassuolo tenta la doppietta! C’è la chiave − SM

Pinamonti e Casadei insieme al Sassuolo? Opzione da non scartare. L’Inter vorrebbe monetizzare da entrambi ma al contempo non perdere definitivamente i due giocatori

DOPPIETTA − L’Inter prova a far cassa con i due gioielli del proprio vivaio: Andrea Pinamonti e Cesare Casadei. L’attaccante classe 1999 è braccato da Sassuolo e Atalanta. I nero-verdi vorrebbero compiere il sorpasso sulla Dea puntando proprio l’attaccante nerazzurro per il dopo Giacomo Raspadori. Il millennial potrebbe andare ad una tra Napoli o Juventus. Secondo Sport Mediaset, il Sassuolo però potrebbe fare una doppietta in casa nerazzurra: Pinamonti più Casadei. Il centrocampista, nel mirino del Chelsea, piace tanto alla dirigenza emiliana. La chiave è l’opzione del diritto di recompra per entrambi i giocatori. Elemento tanto caro all’Inter.