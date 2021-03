Pinamonti out dai convocati per l’Europeo Under 21: Colombo al suo posto

Come riporta “Gianlucadimarzio.com”, la situazione complicata dell’Inter ha convinto il CT dell’Italia Paolo Nicolato a sostituire Andrea Pinamonti con Lorenzo Colombo, in vista della prima fase dell’Europeo Under 21.

DEPENNATO – Andrea Pinamonti non parteciperà alla prima fase dell’Europeo Under 21. Il focolaio dell’Inter, e il blocco delle attività del club da parte dell’ATS di Milano, ha costretto il CT Paolo Nicolato a convocare al suo posto Lorenzo Colombo della Cremonese, che nella prima parte della stagione era in forza al Milan. Il torneo degli Azzurrini comincerà mercoledì 24 marzo, alle ore 18, contro la Repubblica Ceca.

Fonte: Gianlucadimarzio.com