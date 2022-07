Pinamonti, c’è una richiesta dalla Premier League! Contattato Ausilio − Rai

L’Inter spera di raccogliere venti milioni dalla cessione di Andrea Pinamonti. L’attaccante in Italia ha diversi corteggiamenti ma occhio all’ultima ora dalla Premier League

RICHIESTE − Ultim’ora dalla Premier League, il Nottingham Forest ha chiesto informazioni per Andrea Pinamonti all’Inter. Secondo Ciro Venerato, ospite negli studi della Domenica Sportiva estate su Rai Due, è stato contattato il Direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio. L’Inter vorrebbe monetizzare il più possibile in modo da arrivare al famoso +60. Venti di questi potrebbero arrivare proprio dall’attaccante classe 1999. Lo scorso anno è andato in prestito all’Empoli segnando 13 gol stagionali.