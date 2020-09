Pinamonti: “Fatte le visite mediche, ora penso al campo. Restare all’Inter…”

Pinamonti sarà un giocatore dell’Inter: di dubbi ormai non ce ne sono più. L’attaccante classe ’99, di ritorno dal Genoa, ha svolto le visite mediche al CONI e ha confermato il suo ritorno in nerazzurro: domani possibile primo allenamento. Queste le sue parole ai cronisti presenti all’uscita.

TUTTO FATTO – Andrea Pinamonti torna all’Inter. Dopo l’anticipazione di Mino Raiola di ieri (vedi articolo) parla anche l’attaccante: «Ho appena finito le visite, è andato tutto bene e sono contento di questo. Adesso si pensa a lavorare sul campo. Tornare all’Inter? Il mio obiettivo è quello di fare bene, migliorare ogni anno e continuare a crescere. Il mio obiettivo è questo: cercare di migliorare e dare il massimo per tutti. Restare all’Inter? Come detto il mio obiettivo è quello di migliorare. Poi bisognerà vedere, bisognerà parlare con la società e il mister: io sicuramente cercherò di dare il massimo per convincere tutti e far vedere che posso dare il mio. Ora ho finito le visite mediche, oggi la squadra si è allenata al mattino e domani vediamo per il programma. In teoria domani si inizia. Parlare con Antonio Conte? Non ancora. Sono arrivato stamattina da Genova, è stata una cosa veloce: una giornata molto impegnativa».