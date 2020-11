Pinamonti, esami alla caviglia al rientro dall’Under-21: l’esito

Come riporta “Sky Sport”, Andrea Pinamonti si è sottoposto in giornata ad una serie di accertamenti per il problema alla caviglia riscontrato con l’Italia under-21. Ecco l’esito degli esami.

SOLLIEVO – Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo: la caviglia di Andrea Pinamonti è integra. L’ex Genoa e Frosinone era stato costretto ad abbandonare il ritiro dell’Italia Under-21 dopo la gara contro il Lussemburgo. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, gli esami strumentali di oggi non hanno riscontrato lesioni ai legamenti dell’articolazione. Permane gonfiore e un leggero fastidio, che Pinamonti potrà smaltire senza problemi. Secondo Barzaghi, il giovane attaccante dell’Inter, classe ’99, dovrebbe tornare ad allenarsi col gruppo nei prossimi giorni.

Fonte: Sky Sport